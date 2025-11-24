Fenerbahçe Beko-Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague 13. hafta

Basketbol Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Virtus Bologna ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe Beko-Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?