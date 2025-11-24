Fenerbahçe Beko-Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague 13. hafta

24.11.2025 16:55

Fenerbahçe Beko-Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague 13. hafta
Anadolu Ajansı

AA

Basketbol Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Virtus Bologna ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe Beko-Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin 13. haftasında yarın İtalya ekibi Virtus Bologna'yı parkede ağırlayacak. Peki, Fenerbahçe Beko-Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

 

FENERBAHÇE BEKO-VİRTUS BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

 

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

 

FENERBAHÇE 8. SIRADA

 

Avrupa Ligi'nin son şampiyonu sarı-lacivertli takım, bu sezon organizasyondaki 12 maçta 7 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı ve haftaya 8. sırada girdi.

 

Virtus Bologna ise 6'şar galibiyet ve beraberlikle 12. sırada yer aldı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram