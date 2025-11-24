Fenerbahçe Beko-Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague 13. hafta
24.11.2025 16:55
AA
Basketbol Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Virtus Bologna ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe Beko-Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin 13. haftasında yarın İtalya ekibi Virtus Bologna'yı parkede ağırlayacak. Peki, Fenerbahçe Beko-Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE BEKO-VİRTUS BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE 8. SIRADA
Avrupa Ligi'nin son şampiyonu sarı-lacivertli takım, bu sezon organizasyondaki 12 maçta 7 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı ve haftaya 8. sırada girdi.
Virtus Bologna ise 6'şar galibiyet ve beraberlikle 12. sırada yer aldı.