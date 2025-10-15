Fenerbahçe Beko, yara sarma peşinde: Rakip Bayern

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in beşinci haftasında 16 Ekim Perşembe günü Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, S Sport'tan yayımlanacak.



EuroLeague'e Paris Basketbol'u mağlup ederek başlayan son şampiyon Fenerbahçe, sonrasındaki 3 müsabakayı kaybetti.



Bayern Münih ise çıktığı 4 mücadelede ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadı.