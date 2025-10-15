NTV.COM.TR

Fenerbahçe Beko, yara sarma peşinde: Rakip Bayern

EuroLeague'deki son 3 maçını kaybeden Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i konuk edecek.

Fenerbahçe Beko, yara sarma peşinde: Rakip Bayern

Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in beşinci haftasında 16 Ekim Perşembe günü Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, S Sport'tan yayımlanacak.

EuroLeague'e Paris Basketbol'u mağlup ederek başlayan son şampiyon Fenerbahçe, sonrasındaki 3 müsabakayı kaybetti.

Bayern Münih ise çıktığı 4 mücadelede ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...