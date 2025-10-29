Fenerbahçe Beko, yara sarmak için Real Madrid deplasmanında
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 8. haftasında Real Madrid'e konuk olacak.
Basketbol EuroLeague'in sekizinci haftasında Fenerbahçe Beko, 30 Ekim Perşembe günü deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak.
Movistar Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.
Sarı-lacivertliler, ligin 7. haftasında bir başka İspanyol ekibi Valencia Basket'e 94-79 yenildi. Real Madrid ise Almanya deplasmanında Bayern Münih'e 90-84 mağlup oldu.
Geride kalan maçlar sonunda iki takımın da 3'er galibiyeti ve 4'er mağlubiyeti bulunuyor.
- Etiketler :
- Euroleague
- Real Madrid
- Fenerbahçe Beko