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Fenerbahçe Beko, yeni transferini duyurdu

Fenerbahçe Beko, UCAM Murcia'da forma giyen Yiğit Hamza Mestoğlu'nu renklerine bağladı. 19 yaşındaki uzun forvet çifte lisans uygulamasıyla birlikte Fenerbahçe Koleji DS Energy ile Türkiye Basketbol Ligi'nde forma giymenin yanı sıra çifte lisans uygulamasıyla Fenerbahçe Beko'nun da kadrosunda yer alabilecek.

Fenerbahçe Beko, yeni transferini duyurdu

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko Erkek Takımı, milli oyuncu Yiğit Hamza Mestoğlu’nu transfer etti.

Sarı-lacivertliler, son olarak İspanya takımlarından UCAM Murcia kadrosunda yer alan 19 yaşındaki uzun forvet ile anlaşmaya vardı.

Yiğit Hamza Mestoğlu, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe Koleji DS Energy ile Türkiye Basketbol Ligi’nde forma giymenin yanı sıra çifte lisans uygulamasıyla Fenerbahçe Beko’nun da kadrosunda yer alabilecek.

Geçen sezon İspanya LEB Silver Ligi’nde Decolor Fundacion Globalcaja La Roda formasını giyen Yiğit Hamza, 26 maçta 8.7 sayı, 3.8 ribaund ve 1.1 asist ortalamalarıyla oynadı.

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