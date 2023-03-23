Fenerbahçe Beko-Zalgiris basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında Zalgiris ile mücadele edecek. Euroleague'deki son 2 maçını kaybeden temsilcimiz, Zalgiris'i yenerek yeniden yükselişe geçmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Zalgiris basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



FENERBAHÇE-ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında yarın Litvanya'nın Zalgiris takımını ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.



Mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU



Son 2 maçında Valencia ve Olimpia Milano'ya mağlup olan sarı-lacivertli ekip, 17 galibiyet ve 12 yenilgiyle 5. sırada yer alıyor.



Alba Berlin ile Asvel galibiyetlerinin ardından son maçında konuk ettiği Olympiakos'a kaybeden Zalgiris ise 15 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 9. sırada.



İki ekip arasında sezonun ilk yarısı Litvanya'da oynanan maçı Zalgiris, 86-66 kazanmıştı.