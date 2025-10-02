NTV.COM.TR

Fenerbahçe Beko, Zalgiris deplasmanında

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in ikinci haftasında Zalgiris deplasmanına çıkacak.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in ikinci haftasında 3 Ekim Cuma günü Litvanya temsilcisi Zalgiris ile deplasmanda karşılaşacak.

Litvanya'nın Kaunas kentinde bulunan Zalgirio Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka, S Sport'tan canlı yayımlanacak.

 EuroLeague'in son şampiyonu sarı-lacivertli ekip, yeni sezona iyi başladı. Organizasyonun ilk haftasında Fransa ekibi Paris Basketbol'u ağırlayan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 96-77 galip ayrıldı.

Zalgiris ise ilk haftada Fransa ekibi Monaco'yu deplasmanda 89-84 mağlup etti.

SON 5 MAÇIN 4'ÜNÜ FENERBAHÇE KAZANDI

Fenerbahçe Beko,  EuroLeague'de Zalgiris ile yaptığı son 5 maçın 4'ünden galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda rakibini 98-86, 72-65, 80-78 ve 87-79'luk skorlarla mağlup etti.

Zalgiris ise tek galibiyetini 98-75'lik skorla aldı.

