Fenerbahçe Beko, Zalgiris deplasmanında

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in ikinci haftasında 3 Ekim Cuma günü Litvanya temsilcisi Zalgiris ile deplasmanda karşılaşacak.



Litvanya'nın Kaunas kentinde bulunan Zalgirio Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka, S Sport'tan canlı yayımlanacak.



EuroLeague'in son şampiyonu sarı-lacivertli ekip, yeni sezona iyi başladı. Organizasyonun ilk haftasında Fransa ekibi Paris Basketbol'u ağırlayan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 96-77 galip ayrıldı.



Zalgiris ise ilk haftada Fransa ekibi Monaco'yu deplasmanda 89-84 mağlup etti.



SON 5 MAÇIN 4'ÜNÜ FENERBAHÇE KAZANDI



Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Zalgiris ile yaptığı son 5 maçın 4'ünden galibiyetle ayrıldı.



Sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda rakibini 98-86, 72-65, 80-78 ve 87-79'luk skorlarla mağlup etti.



Zalgiris ise tek galibiyetini 98-75'lik skorla aldı.