Fenerbahçe Beko-Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Zalgiris ile kozlarını paylaşacak. Euroleague'de 11. sırada yer alan Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i yenmek ve puan durumunda üst sıralara doğru yükselmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



FENERBAHÇE BEKO-ZALGİRİS KAUNAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 15. hafta maçında yarın sahasında Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibiyle karşılaşacak.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.