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Fenerbahçe Beko'da Amine Noua'nın sözleşmesi uzatıldı

Fenerbahçe Beko, Amine Noua'nın sözleşmesini sezon sonuna kadar uzattı.

Fenerbahçe Beko'da Amine Noua'nın sözleşmesi uzatıldı

Fenerbahçe Beko Erkek Takımı, 22 Ocak'ta 1 aylığına anlaşmaya vardığını duyurduğu Fransız oyuncu Amine Noua'nın sözleşmesini sezon sonuna kadar uzattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 26 yaşındaki basketbolcunun sözleşmesinde yer alan opsiyonun kullanıldığı belirtildi.

Kulüp, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyerek "Oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında yeni zaferler yaşamasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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