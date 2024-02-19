Fenerbahçe Beko'da Amine Noua'nın sözleşmesi uzatıldı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 22 Ocak'ta 1 aylığına anlaşmaya vardığını duyurduğu Fransız oyuncu Amine Noua'nın sözleşmesini sezon sonuna kadar uzattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 26 yaşındaki basketbolcunun sözleşmesinde yer alan opsiyonun kullanıldığı belirtildi.
Kulüp, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyerek "Oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında yeni zaferler yaşamasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Amine Noua’nın sözleşmesi hakkında bilgilendirme.— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) February 19, 2024
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