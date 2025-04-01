Fenerbahçe Beko'da hedef liderliği korumak

Fenerbahçe Beko'da liderliği korumak için Barcelona karşısında.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki maç saat 20.45'te başlayacak.



Karşılaşmanın biletleri pazartesi günü tükendi. Fenerbahçe Beko normal sezonda kalan iki maçını kazanırsa, play-off'lara lider olarak girecek.



Haftaya yedinci sırada giren Barcelona ise ilk 6'ya girip doğrudan play-off almanın peşinde. Sarı Lacivertliler McCollum sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. İki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan maçı, Barcelona 90-63 kazanmıştı.