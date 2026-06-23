Fenerbahçe Beko'da iki ayrılık birden

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda Kanadalı oyuncu Khem Birch ile yollar ayrıldı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre 2024-2025 sezonundan bu yana sarı-lacivertli ekipte forma giyen ve sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki pivota katkıları için teşekkür edilerek, kariyerinin kalan bölümünde başarı dileğinde bulunuldu.



Khem Birch, Fenerbahçe Beko'da birer kez Avrupa Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası, ikişer defa da Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

İKİNCİ AYRILIK: DEVON HALL

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Devon Hall ile de yollar ayrıldı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli ekipte 2 sezon forma giyen ve sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki basketbolcuya emekleri için teşekkür edilerek, kariyerinin kalan bölümünde başarı dileğinde bulunuldu.



Devon Hall, Fenerbahçe Beko'da birer defa Avrupa Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası, ikişer kez de Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.