Fenerbahçe Beko'da Devon Hall sakatlandı: Ne kadar sahalardan uzak kalacak?

Fenerbahçe Beko 9. haftada Bayern Münih'i sahasında 87-76 yenmişti.



Resmi açıklamaya göre bu maçın ardından Devon Hall'un sol el tarak kemiğinde kırık tespit edildi.

ÜÇ AY UZAK KALMASI BEKLENİYOR



29 yaşındaki Birleşik Amerikalı'nın parkeden üç ay uzak kalması bekleniyor.



Ligin ilk maçında sakatlanan Wilbekin de sezonu kapamıştı.

Yeni transfer Wade Baldwin'in de sakatlığı bulunuyor.



Fenerbahçe Beko 9 maçta 7 galibiyetle Euroleague'de 2. sırada.

Sarı lacivertliler yarın (15 Kasım) 21.00'de Zalgiris deplasmanına konuk olacak.

