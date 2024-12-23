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Fenerbahçe Beko'da Marjanovic ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko, Boban Marjanovic ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko'da Marjanovic ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Erkek Takımı'nda Sırp pivot Boban Marjanovic ile yollar ayrıldı.

SÖZLEŞME AYRINTISI

Konuyla ilgili açıklamada, "Eylül ayında Fenerbahçe Beko kadrosuna katılan sporcumuz Boban Marjanovic ile sözleşmesindeki çıkış opsiyonu kullanılarak yollarımız ayrılmıştır" denildi.

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