Fenerbahçe Beko'da Marjanovic ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe Beko, Boban Marjanovic ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda Sırp pivot Boban Marjanovic ile yollar ayrıldı.
SÖZLEŞME AYRINTISI
Konuyla ilgili açıklamada, "Eylül ayında Fenerbahçe Beko kadrosuna katılan sporcumuz Boban Marjanovic ile sözleşmesindeki çıkış opsiyonu kullanılarak yollarımız ayrılmıştır" denildi.
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