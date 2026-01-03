Fenerbahçe Beko'dan pota altına takviye

Fenerbahçe Beko, son olarak AEK forması giyen Gabonlu basketbolcu Chris Silva ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Chris Silva'ya hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun çubuklu formamız altında nice başarılar yaşamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

29 yaşında ve 2.03 boyundaki Silva, pivot pozisyonunda görev alıyor.