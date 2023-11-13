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Fenerbahçe Beko'dan açıklama: Çift maç haftasında 3 isim yok

THY EuroLeague'in 8. haftasında Kızılyıldız'a konuk olacak Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre, Sertaç Şanlı ve Metecan Birsen'in çift maç haftası karşılaşmalarında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Fenerbahçe Beko'dan açıklama: Çift maç haftasında 3 isim yok

THY EuroLeague'de çif maç haftasına girilirken Fenerbahçe Beko'dan açıklama geldi.

Sarı-lacivertli ekipte Dyshawn Pierre, Sertaç Şanlı ve Metecan Birsen'in çift maç haftası karşılaşmalarında forma giyemeyeceği açıklandı.

Öte yandan yarın EuroLeague'de Kızılyıldız ile karşılaşacak Fenerbahçe Beko'da Nick Calathes ve Marko Guduric'in takımla seyahat edeceği ve durumlarına maç gününde karar verileceği belirtildi.

KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kızılyıldız - Fenerbahçe mücadelesi yarın saat TSİ 22.45'te başlayacak.

Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak müsabaka, S Sport Plus ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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