Fenerbahçe Beko Euroleague'de İsrail ekibi Maccabi karşısında

Fenerbahçe'nin İsrail ekibine konuk olacağı karşılaşma Sırbistan'da oynanacak ve bu akşam (27 Şubat) saat 23.00'da başlayacak.



Son maçında Real Madrid'i yenen sarı lacivertliler, Euroelague'e verilen arada Türkiye Kupası'nı kazanmayı başardı.



FENERBAHÇE BEKO'NUN BİR MAÇI EKSİK



Jasikevicius'un ekibi 25 maçta aldığı 17 galibiyetle, lider Olimpiakos'un gerisinde 2. sırada.



Maccabi'ninse 26 karşılaşmada 6 galibiyeti var ve 17. basamakta yer alıyor.

Sezonun ilk yarısındaki mücadeleyi Fenerbahçe Beko 84-82 kazanmıştı.