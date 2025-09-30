Fenerbahçe Beko'nun ilk rakibi Paris Basketbol

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Fransa'nın Paris Basketbol ekibini konuk edecek.



Son şampiyon Fenerbahçe Beko ile Fransız ekibi arasındaki karşılaşma Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.



Saat 20.45'te başlayacak müsabaka, S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Açılış gününde ise Anadolu Efes ter dökecek.