Fenerbahçe Beko'nun rakibi Asvel
THY EuroLeague'in 29. haftasında Fenerbahçe Beko ile LDLC Asvel karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 29. haftasında 13 Mart Perşembe günü Fransa'nın LDLC Asvel takımını konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.
Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 28 maçta 19 galibiyet, 9 mağlubiyetlik performansla ikinci basamakta bulunuyor.
Organizasyonda 11 galibiyet, 17 mağlubiyeti bulunan Fransız ekibi ise 15. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Beko, iki takım arasında oynanan son karşılaşmayı 77-73 kazandı
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