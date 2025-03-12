Fenerbahçe Beko'nun rakibi Asvel

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 29. haftasında 13 Mart Perşembe günü Fransa'nın LDLC Asvel takımını konuk edecek.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.



Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 28 maçta 19 galibiyet, 9 mağlubiyetlik performansla ikinci basamakta bulunuyor.



Organizasyonda 11 galibiyet, 17 mağlubiyeti bulunan Fransız ekibi ise 15. sırada yer alıyor.



Fenerbahçe Beko, iki takım arasında oynanan son karşılaşmayı 77-73 kazandı