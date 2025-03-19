Fenerbahçe Beko'nun rakibi Monaco

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 30. haftasında 20 Mart Perşembe günü deplasmanda Fransa'nın Monaco takımıyla karşılaşacak.



Salle Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.



Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertli ekip, geride kalan haftalarda elde ettiği 20 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor.



Monaco ise yaşadığı 17 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 4. basamakta bulunuyor.



İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı, Fransız temsilcisi 99-69'luk skorla kazanmıştı.