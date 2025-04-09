Fenerbahçe Beko'nun son hafta konuğu Bayern Münih

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY EuroLeauge'in 34. ve normal sezonun son haftasında 10 Nisan Çarşamba günü Almanya temsilcisi Bayern Münih'in konuğu olacak.



SAP Garden Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.



Ligde play-off oynamayı daha önce garantileyen Fenerbahçe Beko, son maçında İspanyol ekibi Barcelona'ya 83-75 yenilerek liderlik koltuğunu kaybedip 2. sıraya gerilemişti. Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 33 haftada 22 galibiyet ve 11 yenilgi yaşadı.



19 galibiyet ve 14 mağlubiyeti bulunan Bayern Münih ise ligde 7. basamakta yer alıyor.



Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe Beko 87-76 kazanmıştı.