Fenerbahçe Beko'nun üçlemesine büyük övgü: "Türk basketbol tarihinin en büyük üç başarısından biri!"

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka kozlarını paylaştı. Beşinci maça uzayan seride sarı - laciverliler rakibine 4-1'lik üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaştı. Tarihindeki 12. Süper Lig şampiyonluğunu elde eden Fenerbahçe Beko; EuroLeague, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek üçleme yaptı. Daha önce hem Fenerbahçe Beko hem de Beşiktaş Fibabanka formalarını terletmiş olan eski milli basketbolcu Oğuz Savaş; final serisini, sarı - lacivertlilerin başarısını ve siyah - beyazlıların mücadelesini ntv.com.tr'ye değerlendirdi. Savaş'ın sözleri şu şekilde: Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğunu nasıl değerlendirirsiniz? Sezon içinde aksaklıklar olmasına rağmen önemli bir takım oyunu sergiledi sarı - lacivertliler... Oğuz Savaş: Fenerbahçe Beko‘nun şampiyonluğu çok kıymetli çünkü böylesine yoğun ve uzun sezon sonunda ve özellikle EuroLeague şampiyonluğundan sonra yeniden konsantre olup Play-off oynamak hiç kolay değil. Fenerbahçe Beko, takım olarak bir arada kalıp oyuncu kalitesini ve kimyasını da sahaya yansıtarak üçüncü kupayı kazanmayı başardı. Sezon içindeki aksaklıklar Fenerbahçe’ye rotasyonla oynamayı öğretti. Bu aksaklıklardan çok iyi çıkmayı başardılar ve yaptıkları çok kritik oyuncu takviyeler -özellikle Eric McCollum takviyesi ile- bunu avantaja çevirdiler.

Sizce Fenerbahçe Beko'nun bu başarısı, Türk basketbol tarihinin ilk 3'ünde yer alır mı?



Oğuz Savaş: Fenerbahçe Beko‘nun bu başarısı; Türkiye’de, basketbol kulüpler bazında kazanılmış en büyük başarı olarak tarihe altın harflerle yazıldı. Türk basketbolunda kazanılmış en büyük üç başarı içinde kesinlikle..

2015'ten bu yana Avrupa'da üçleme (EuroLeague, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu) yapan ilk takım oldu Fenerbahçe. Bu tarihi başarının perde arkasında yer alanlar sizce neler?

Oğuz Savaş: 2015’te Madrid’den sonra bu üçlemeyi yapan ilk kulüp Fenerbahçe Beko oldu. Sezon başında sürekli sorunlarından, eksiklerinden ve sakatlıklarından bahsedilen bir takım olan Fenerbahçe Beko, zor zamanlar geçirmesine rağmen yönetim ve Saras’ın önderliğinde oyuncularla birlikte büyük fedakarlıklarla bu süreçleri atlatıp çok çalışarak, kenetlenerek, bir arada kalarak inandıkları yoldan vazgeçmeden devam ettiler.