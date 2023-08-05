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Fenerbahçe Beko'ya NBA'den transfer: Raul Neto’ya 2 yıllık sözleşme

Fenerbahçe Beko, NBA’de forma giyen Brezilyalı oyun kurucu Raul Neto ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko'ya NBA'den transfer: Raul Neto’ya 2 yıllık sözleşme

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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, 8 sezondur NBA’de forma giyen Brezilyalı oyun kurucu Raul Neto ile sözleşme imzalandığını duyurdu. 

YAZ DÖNEMİNİN 5. TRANSFERİ

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, kariyerine sekiz sezondur NBA’de devam eden ve son olarak Cleveland Cavaliers forması giyen Brezilyalı oyun kurucu Raul Neto (1992, 1.85) ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Raul Neto, sarı-lacivertli ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 5’inci isim oldu. Fenerbahçe daha önce Yam Madar, Nate Sestina, Sertaç Şanlı ve Georgios Papagiannis’i transfer etmişti.

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