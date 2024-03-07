Fenerbahçe Belçika'da avantaj peşinde (Muhtemel 11)

Fenerbahçe Konferans Ligi'nde avantaj için sahaya çıkıyor Sarı-lacivertlilerde Belçika'ya giden kafilede 3 eksik var.



Fenerbahçe'de tedavileri süren İrfan Can Kahveci ve Joshua King ile sakatlığı bulunan Becao maçta yer almayacak.



Serdar Dursun, Mert Müldür ve Serdar Aziz de Uefa listesinde yer almadığı için oynayamayacak.



MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi, Krunic, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Batshuayi



Sarı lacivertliler, Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak son 16 turuna direkt katılmaya hak kazanmıştı.



Union Saint Gilloise ise sezona Avrupa Ligi'nde başlamış, grubunu Liverpool ve Toulouse'un ardından üçüncü sırada tamamlamıştı.



Anderlecht Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak karşılaşmayı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

