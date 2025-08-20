Fenerbahçe, Benfica karşısında avantaj peşinde: İlk 11'de sürpriz ve Kerem Aktürkoğlu'nun son durumu

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi kapısını aralamak için sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, play-off turu ilk maçında Benfica ile saat 22.00'de karşılaşacak.



Chobani Stadyumu'nda oynanacak maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.



Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımı belirleyecek rövanş, 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz'de oynanacak.



Feyenoord'u eleyerek Devler Ligi'ne bir adım daha yaklaşan sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Jose Mourinho, rövanşa kazanarak gitmek istiyor.