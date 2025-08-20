Fenerbahçe, Benfica karşısında avantaj peşinde: İlk 11'de sürpriz ve Kerem Aktürkoğlu'nun son durumu
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi için son engeli aşmanın peşinde. Sarı-lacivertliler, play-off ilk maçında Benfica'yı ağırlayacak.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi kapısını aralamak için sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, play-off turu ilk maçında Benfica ile saat 22.00'de karşılaşacak.
Chobani Stadyumu'nda oynanacak maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımı belirleyecek rövanş, 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz'de oynanacak.
Feyenoord'u eleyerek Devler Ligi'ne bir adım daha yaklaşan sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Jose Mourinho, rövanşa kazanarak gitmek istiyor.
16 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de Cenk Tosun dışında eksik yok.
Rakip Benfica ise Şampiyonlar Ligi geleneğini sürdürmenin peşinde.
Son 15 sezonun 14'ünde turnuvaya katılan Portekiz devi, Lizbon'daki rövanşa avantajla dönmek istiyor.
KEREM YEDEK BAŞLAYACAK
Benfica'da Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini sürdüren Kerem Aktürkoğlu maça yedek kulübesinde başlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran.
Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Rios, Barrenechea, Schjelderup, Ivanovic, Pavlidis
