Portekiz basını, Fenerbahçe'nin Benfica ile oynadığı maçı manşetlerine taşıdı.

Fenerbahçe-Benfica maçı bitti, Portekiz basını hemen manşete taşıdı: "Cehennemde yara almadı, çok şanslıydı!"

UEFA play-off turu ilk maçında ile Portekiz temsilcisi karşı karşıya geldi.

Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertliler, bir topunun direkten döndüğü ve bir golünün geçersiz sayıldığı maçta tur umudunu Portekiz'e bıraktı.

Eşleşmenin rövanşı, 27 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00'de Estadio da Luz'da oynanacak.

Portekiz basını, Fenerbahçe ile arasında oynanan müsabakayı manşetlere taşıdı. Ülke basınında Benfica'nın şanslı olduğuna vurgu yapılırken, Kadıköy'ün atmosferi cehenneme benzetildi.

İşte öne çıkan manşetler:

"CEHENNEMDE YARA ALMADI"

Publico: son 20 dakikasını 10 kişi oynadığı maçta İstanbul cehenneminden yara almadan çıktı.

"HER ŞEY LUZ'DA BELLİ OLACAK"

TSF: , bu akşam İstanbul'da Jose Mourinho'nun takımıyla 0-0 berabere kaldı. Her şey Luz'da belirlenecek.

CMJornal: Kartal cehennemden canlı çıktı.

Sicnoticias: İstanbul'da berabere kaldı ve Luz'daki maç için her şey açık kaldı.

"HÜCUMDA ZARARSIZ"

Jn: Hücumda zararsız Kartal, karşısında gol yemedi.

"HAYAL KIRIKLIĞI"

Somosfanaticos: Kartallar ve Türkler, Türkiye'deki hayal kırıklığı yaratan beraberlikte kötü futbol oynadılar.

"BENFICA ÇOK ŞANSLIYDI"

A Bola: İstanbul'da hoş bir beraberlik. Bruno Lage'ın 'sı Türkiye'den ayakta ayrıldı ancak çok şanslıydı.

"BENFICA BÜYÜK BİR ÇABA SARF ETMEDİ"

Record: Cehennem sadece hafif bir ateş. büyük çaba sarf etmeden her şeyi atlattı.

O Jogo: Benfica, Mourinho'nun 'si ile berabere kaldı.

Maisfutebol: Benfica cehennemden sağ kurtuldu ancak hasarsız çıkamadı.

"İSTANBUL'DA HAYATTA KALDI"

Zerozero: Ofansif açıdan oldukça zayıf bir oyun sergileyen ve açıkça Türk takımının stratejisini bozmayı hedefleyen Benfica, İstanbul'da hayatta kaldı ve Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

