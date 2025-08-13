Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi play-off turunda büyük heyecan

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaşacak. Üçüncü eleme turunda deplasmanda 2-1 mağlup olduğu maçın rövanşında Hollanda ekibi Feyenoord’u sahasında 5-2’lik skorla geçen sarı-lacivertliler, play-off’a adını yazdırdı. Şimdi grup mücadeleleri öncesinde gözler play-off turunda Fenerbahçe'nin sergileyeceği performansa çevrildi. Peki, Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman?



FENERBAHÇE-BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?



Play-off turunun ilk karşılaşması 20 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadyumu’nda oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 27 Ağustos Çarşamba günü Lizbon’da yapılacak.



Kazanan ekip, 2025-2026 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabında mücadele etme hakkı kazanacak.



NİCE KARŞISINDA 2 MAÇTA 4 GOL ATTI



Kura çekimi sonucunda Fenerbahçe’nin rakibi, Benfica ile Fransa temsilcisi Nice arasındaki galip oldu. Benfica, Fransa’da oynanan ilk maçı 2-0 kazanırken, sahasında da Fredrik Aursnes ve Andreas Schjelderup’un golleriyle aynı skorla galip geldi.