Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi play-off turunda büyük heyecan
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele edecek Fenerbahçe’nin rakibi Portekiz ekibi Benfica oldu. Fenerbahçe, Kadıköy’de oynanacak ilk maçta avantaj peşinde koşacak, rövanş ise Lizbon’da yapılacak. Eşleşmenin galibi, adını “Devler Ligi” grup aşamasına yazdıracak. Peki, Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman oynanacak?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaşacak. Üçüncü eleme turunda deplasmanda 2-1 mağlup olduğu maçın rövanşında Hollanda ekibi Feyenoord’u sahasında 5-2’lik skorla geçen sarı-lacivertliler, play-off’a adını yazdırdı. Şimdi grup mücadeleleri öncesinde gözler play-off turunda Fenerbahçe'nin sergileyeceği performansa çevrildi. Peki, Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman?
FENERBAHÇE-BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?
Play-off turunun ilk karşılaşması 20 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadyumu’nda oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 27 Ağustos Çarşamba günü Lizbon’da yapılacak.
Kazanan ekip, 2025-2026 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabında mücadele etme hakkı kazanacak.
NİCE KARŞISINDA 2 MAÇTA 4 GOL ATTI
Kura çekimi sonucunda Fenerbahçe’nin rakibi, Benfica ile Fransa temsilcisi Nice arasındaki galip oldu. Benfica, Fransa’da oynanan ilk maçı 2-0 kazanırken, sahasında da Fredrik Aursnes ve Andreas Schjelderup’un golleriyle aynı skorla galip geldi.
