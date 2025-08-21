Fenerbahçe-Benfica maçı sonrası Mourinho'ya sert eleştiri: "Bu olur mu Allah aşkına? Hayatımda böylesini görmedim!"

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Portekiz ekibi Benfica'yı ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.



Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabakada pozisyon üretimi ve ön alanda organizasyon üretimi yaşayan sarı-lacivertliler, tur umudunu Portekiz'e bıraktı.



Eşleşmenin rövanşı, 27 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00'de Estadio da Luz'da oynanacak.



Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Benfica ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmayı köşelerinde değerlendirdi. İşte yapılan yorumlar:



"BİRİ MOURINHO'YA HATIRLATABİLİR Mİ?"



Uğur Meleke/Hürriyet: "Mourinho, aynen hafta sonunda olduğu gibi kırmızı kart sonrası hamleler konusunda tutucuydu. Rakibi 10 kişi kalmasına rağmen İzmir’de beşli defanstan vazgeçmemiş, Cenk’i ancak 87’de sokmuştu. Dün de İrfan Can’ı ancak 86’da soktu oyuna. Acaba bir rakip oyuncu kırmızı kart gördüğünde, yardımcılarından birisi Mourinho’ya sahada artık takımların 11’e 10 oynadığını hatırlatabilir mi? Zira Mourinho sanki biraz geç fark ediyor sahada fazla olduklarını!"

"BENFICA'NIN İSTEDİĞİ GİBİ OLDU"



Gürcan Bilgiç/Sabah: "Benfica'nın tek sürprizi Kerem Aktürkoğlu oldu. Transfer masasındaki oyuncuyu sahaya sürdüler. Beraberliğin iyi sonuç olduğu bir maçta rakip tribünleri de "iki arada, bir derede" bıraktılar. Az kurnazlık değil bu. 71'de Benfica 10 kişi kaldı. Öncesinde Talisca hamlesini yapmıştı Mourinho, sonrasında Oğuz Aydın ile bir hamle daha yaptı ve Fred'i de rakip ceza alanı çevresine gönderdi. Rakibi ittiler, Talisca ile etkili olmaya, pozisyonlar bulmaya başladılar. Yarım metre ile En-Nesyri'nin golü ofsayta takıldı. Sürece bakarsak, başından sonuna kadar Benfica'nın istediği gibi bir süreç oynandı. Mourinho kendi klasiğini bozmadı, hedefi kazanmak yerine "kaybetmemek" olarak belirlemişti; o da istediğini aldı. Lizbon'da Luz Stadı'ndaki atmosferde yine aynı direnç ile oynayacaklar. Sonuç; rövanşa gidecekleri futbol değil, müthiş bir mücadele bekliyor."



"TALISCA SONRASI YENİ SAYFA"



Serkan Akcan/Fanatik: "Talisca girdikten sonra Fenerbahçe için sahada yeni bir sayfa açıldı sanki. Fenerbahçe her zamanki gibi Benfica’ya karşı da önde az adamla baskıya gitti, sonra orta sahaya çekilip rakibi karşılamayı tercih etti. Mourinho’nun bu planı çok daha hızlı oyuncularla işleyebilir. Zaten bu yüzden de bir atletizm takımına dönmek üzere Fenerbahçe. Fakat buradaki hızdan kasıt, topla kat edilen mesafe ve topun hızı olmalı. Kerem Aktürkoğlu’nun maça ilk 11’de başlaması Benfica’nın mesaj verme çabası gibi görünse de Bruno Lage için sahada bir gereklilikti."

"VAZGEÇMELİ!"



Reha Kapsal/Fotomaç: "Kadıköy'de 5-2 biten Feyenoord maçı. Esas bu turun geçilmesinin şifresi orada saklı. İlk yarı top ayağında ve rakipteyken oyunu kontrol edemeyen sarı-lacivertliler pozisyon üretemedi. Bu kadar eksikten doğru çıkmaz. İki santrfor birbirini hiç tamamlamıyor. Fenerbahçe'nin en temel problemlerinden biri takımın boyu çok uzun ve enine de çok geniş alanda oynuyorlar. Ayrıca hücum ve savunma dengesini istenilen seviyenin çok altına çekiyor. Yeni transfer Semedo oyun ve pozisyon bilgisi çok iyi. Archie Brown dinamik ve çalışkan. İşin tuhafı iki kenar oyuncuları, bekler yüksekte oynamıyorlar, takımın kenar hücumlarını olumsuz yönde etkiliyor. Fenerbahçe'nin en sıkıntılı bölgesi orta sahası... Buradaki denklem iyi değil. Üç oyuncu birbirini tamamlamıyor. Bu seviyeler için yetersiz. En kısa sürede 3-4 transfer takımın geneli ve kalitesini artırmak için elzem görünüyor. Bu Benfica'yı gördükten sonra ikinci maçta elbette Fenerbahçe'nin şansı var. Bunun (yüzdesi)ne gerekli dersleri Jose Mourinho aldı mı, ne çözüm üretecek, en önemli sorular sanırım bunlar olmalı. 3-4-1-2 sevdasından vazgeçmeli. Eğer 3'lü oynayacaksa 3-5-2 veya 3-4-3 olmalı."

"BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"



Ahmet Çakar/Sabah: "Bazen bakıyoruz top bir-iki dakika sürekli Benfica'nın kontrolündeydi. İkinci yarı Benfica 10 kişi kaldı, pek tabii 10 kişi kalınca da oyunu yavaşlatıp berabere bitirip, Portekiz'e avantajlı dönmek istediler. Bunu başardılar da.

Sonuçta Kerem de oynadı ama Kerem'in neden oynatıldığını anlamadım. Herkes "Fenerbahçe'ye transferi bitti" dedi ve Kerem de sanki ruhu Fenerbahçe'deymiş gibi futbol oynadı. Ya çok iyi oynayıp goller atsaydı ne olacaktı. Eğer golü atsa yarın Fenerbahçe ile idmana çıkacak seyirci bu durumu nasıl karşılayacak. Hayatımda böyle bir şey görmedim."



"BÖYLE OYNAR MI?"



Rıdvan Dilmen: "Son iki maçtır belirli bir dakikadan sonra 11'e 10 oynandı, ona rağmen akan oyunda Fenerbahçe'nin pozisyonu yok. İstatistikler aslında çok şeyi söylüyor, ilk yarıda kafa kafaya giden bir oyun vardı. Benim burdan söylemek istediğim şu, kendi evinde Fenerbahçe 0.34 gol beklentisi ile oynar mı Allah aşkına?"



"EN BEĞENDİĞİM İSİM..."



Ömer Üründül/Sabah: "Bu tip Avrupa takımları karşısında çift santrfor oynamak son derece yanlış. Hücumda yetersiz bir F.Bahçe izledik. Feyenoord maçını örnek gösterenlere şu iki noktada cevap veririm… Birincisi, o güne mahsus ekstra bir maçtı. İkinci haklılığımı gösteren etken de Göztepe deplasmanıdır. Bu düzende F.Bahçe, İzmir'de tek net pozisyon dahi bulamadı. Brown yine hırslıydı ama dağınıktı. Takımın oyun kurgusu yüzünden Semedo, bekleneni vermedi. Ben yine en çok Skriniar ile Amrabat'ı beğendim."