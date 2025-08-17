NTV.COM.TR

Fenerbahçe berabere kaldı, Icardi'den paylaşım geldi

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de deplasmanda Göztepe ile berabere kalmasının ardından Icardi maçın ardından paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. 

Icardi'nin güldüğü bir anı  biter bitmez Instagram hesabından yayınladı.

Takımına golle dönen yıldız forvetin bu paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu ve sarı kırmızılı taraftarlar tarafından paylaşıldı.

ICARDİ'NİN PAYLAŞIMI

Fenerbahçe berabere kaldı, Icardi'den paylaşım geldi - 1
