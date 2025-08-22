Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor maçları sonrası ülke puanı arttı

Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor'un Avrupa maçları sonrası ülke puanı 200 puan arttı.

Benfica-Fenerbahçe beraberliği 100 puan, Beşiktaş'ın Lozan'da aldığı beraberlik de 100 puan kazandırdı.

Samsunspor ve Başakşehir'in mağlup olması nedeniyle bu maçlar ülke puanına katkı yapamadı.