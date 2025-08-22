Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor maçları sonrası ülke puanı arttı
Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor'un Avrupa maçları sonrası ülke puanı güncellendi.
Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor'un Avrupa maçları sonrası ülke puanı 200 puan arttı.
Benfica-Fenerbahçe beraberliği 100 puan, Beşiktaş'ın Lozan'da aldığı beraberlik de 100 puan kazandırdı.
Samsunspor ve Başakşehir'in mağlup olması nedeniyle bu maçlar ülke puanına katkı yapamadı.
ÜLKE PUANINDA SON DURUM
1. İngiltere - 94.839
2. İtalya - 84.374
3. İspanya - 78.703
4. Almanya - 74.545
5. Fransa - 67.748
6. Hollanda - 61.596
7. Portekiz - 56.166
8. Belçika - 53.250
9. TÜRKİYE - 43.500
10. Çekya - 40.300
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Futbol
- Uefa