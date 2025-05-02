Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi canlı yayın bilgisi: Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Puan tablosunda ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'nin karşısında, 52 puanla 4. sırada yer alan Beşiktaş mücadele edecek. Lider Galatasaray ile çekişmeli bir sezon geçiren Fenerbahçe için her puan altın değerinde. Gözler dev derbide. Fenerbahçe - Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sarı lacivertli takım, siyah beyazlı ekibi ağırlıyor. Süper Lig'in son haftasına sayılı zaman kala mücadelelerde rekabetin dozu artıyor. Fenerbahçe son beş maçından bir beraberlikle ve 4 galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş ise son beş maçının ikisinden berabere, ikisinden de galip çıktı. İşte, Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ayrıntıları...
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Sarı lacivertli ekibin evinde düzenlenecek Beşiktaş derbisi, 4 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da gerçekleşecek. Maç beiN Sports 1 ekranlarından canlı aktarılacak.
3 Mayıs Cumartesi günü genel satışa sunulacak olan biletlerin fiyatları şöyle:
KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 1.200,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 2.100,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.250,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D - F BLOK: 6.200,00 TL
VIP (MARATON ALT - FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 18.750,00 TL
MİSAFİR TRİBÜNÜ 1.200,00 TL
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