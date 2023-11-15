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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Kadıköy'de oynanacak

Kadın futbolunda Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Beşiktaş JK United Payment arasındaki derbi maç Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Kadıköy'de oynanacak

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Turkcell Kadın Süper Ligi 11. haftasında Petrol Ofisi ile JK United Payment arasındaki derbi mücadelesi Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 Kasım Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak müsabakaya Ülker Stadı ev sahipliği yapacak.

Karşılaşmanın biletlerine ilişkin bilgilendirme ise daha sonra duyurulacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Kadıköy'de oynanacak - 1

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