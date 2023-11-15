Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Kadıköy'de oynanacak

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 11. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Beşiktaş JK United Payment arasındaki derbi mücadelesi Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 Kasım Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak müsabakaya Ülker Stadı ev sahipliği yapacak.



Karşılaşmanın biletlerine ilişkin bilgilendirme ise daha sonra duyurulacak.

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI Fenerbahçe Petrol Ofisi - Beşiktaş JK United Payment maçı stadımızda oynanacak.



Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız ile Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı arasında oynanacak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 11. hafta mücadelesine stadımız ev sahipliği… pic.twitter.com/975KIz9Bmt — Fenerbahçe Petrol Ofisi (@kadinfutbolfb) November 15, 2023 Yıldız voleybolcuya Isabelle Haak'a hediye matkap Haberi Görüntüle