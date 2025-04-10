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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman? FB-BJK maç tarihi

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu. Şampiyonluk yarışında Galatasaray ile arasındaki puan farkını kapatan Fenerbahçe, kendi sahasında ağırlayacağı Beşiktaş'ı yenip zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman?

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman? FB-BJK maç tarihi

ile arasında oynanacak olan derbinin tarihi TFF tarafından duyuruldu. İşte, FB-BJK maç tarihi...

FB-BJK DERBİSİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 34. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 4 Mayıs Pazar saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak.

34. HAFTADAKİ DİĞER MAÇLARIN PROGRAMI

2 Mayıs Cuma:

20.00 Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

3 Mayıs Cumartesi:

16.00 Corendon Alanyaspor-Bellona Kayserispor (Gain Park)

16.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)

19.00 Galatasaray-Net Global Sivasspor (RAMS Park)

4 Mayıs Pazar:

16.00 Reeder Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Adana Demirspor-Göztepe (Yeni Adana)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

5 Mayıs Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

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