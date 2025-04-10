Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman? FB-BJK maç tarihi

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbinin tarihi TFF tarafından duyuruldu. İşte, FB-BJK maç tarihi...



FB-BJK DERBİSİ NE ZAMAN?



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 34. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 4 Mayıs Pazar saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak.



34. HAFTADAKİ DİĞER MAÇLARIN PROGRAMI



2 Mayıs Cuma:



20.00 Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)



3 Mayıs Cumartesi:



16.00 Corendon Alanyaspor-Bellona Kayserispor (Gain Park)



16.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)



19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)



19.00 Galatasaray-Net Global Sivasspor (RAMS Park)



4 Mayıs Pazar:



16.00 Reeder Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



19.00 Adana Demirspor-Göztepe (Yeni Adana)



19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)



5 Mayıs Pazartesi:



20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)