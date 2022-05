Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını taraftarına açık yapacak

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Fenerbahçe, haftasonu oynanacak Beşiktaş derbisi öncesindeki son antrenmanının taraftara açık olacağı yönünde bir açıklama yayınladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Fenerbahçe'miz, her zaman ve her şartta sarı-lacivertimizin yanında olan, kulübümüzün en büyük gücü, takımızın ruhu olan büyük taraftarlarımızla mabedimizde kucaklaşıyor! Fenerbahçe Passolig kartı sahibi her taraftarımız, tribünde yerini alabilecek olup, stadyumumuzun kapıları 16.00 itibarıyla açılacaktır."



Antrenmanın, 7 Mayıs Cumartesi günü saat 17.45'te Ülker Stadı'nda gerçekleştirileceği belirtildi.



Stada gelecek taraftarların 1 lira karşılığında bilet temin etmesi gerektiği de açıklandı.



FENERBAHÇE'DE BEŞİKTAŞ DERBİSİNİN HAZIRLIKLARI SÜRDÜ



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.



Pas idmanının ardından çift kale maçla devam eden antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.



Dimitris Pelkas, Attila Szalai ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edilirken, Kim Min-jae'nin takımdan ayrı bireysel çalışmalar yaptığı ifade edildi.



Fenerbahçe, yarın hazırlıklarına devam edecek.

ZLATAN İBRAHİMOVİÇ’TEN SERDAR DURSUN'A MESAJ