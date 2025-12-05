Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 6 futbolcu olmayacak
05.12.2025 18:21
NTV - Haber Merkezi
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 6 futbolcu forma giyemeyecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kura çekimi tamamlandı. A Grubu'nun ilk haftası, dev bir derbiye sahne olacak.
Fenerbahçe ile Beşiktaş, 23-25 Aralık tarihinde Kadıköy'de oynanacak olan maçta karşı karşıya gelecek.
Dev derbide iki takımda da kritik isimler forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE'DE 4 İSİM OLMAYACAK
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri; Fas Milli Takımı, Dorgeles Nene ise Mali Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda yer alacak olması nedeniyle derbide süre alamayacak.
Fenerbahçeli Dorgeles Nene, Süper Lig'deki Beşiktaş maçına ilk 11'de başlamıştı.
Sarı-lacivertlilerin orta saha oyuncusu Fred, geçtiğimiz sezon Galatasaray ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı 3 maçlık cezanın ilkini Beşiktaş karşısında çekecek.
Bir diğer orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş da geçen sezon kupada Galatasaray ile oynanan maçtan cezası bulunması nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.
Fenerbahçeli Fred, geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray derbisinde forma giymişti.
BEŞİKTAŞ'TA İKİ EKSİK
Beşiktaş ise Fenerbahçe karşısında iki futbolcusundan yararlanamayacak.
Siyah-beyazlılarda Wilfred Ndidi; Nijerya Milli Takımı, El Bilal Toure ise Mali Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda boy göstereceği için derbide olamayacak.
Beşiktaşlı El Bilal Toure, Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisinde fileleri havalandırmıştı.
YENİ FORMATA GEÇİLDİ
Grup aşaması 8 takımlı 3 grupta oynanacak. Grup aşamasında her takım her torbadan 1 takımla olmak üzere toplam 4 maç yapacak. Bu müsabakaların 2'si iç sahada, 2'si deplasmanda oynanacak.
Grup müsabakaları sonrasında, gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde grup birincileri ile en iyi grup ikincisi seri başı olarak yer alacak ve müsabakalar seri başı takımların sahalarında oynanacak.
Gruplarda ilk maçlar 23-24-25 Aralık'ta, son maçlar ise 3-4-5 Mart tarihlerinde oynanacak.