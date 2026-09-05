Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine geri sayım. İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig 'de sezonun ilk derbisi için vakit geldi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş 4. hafta maçında karşılaşacak.

Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Kadıköy'deki derbi öncesi ev sahibinde tek eksik, Marco Asensio. Konyaspor maçında kafa travması yaşayan Kerem Aktürkoğlu ile iyileşen Mert Günok'sa derbide görev yapabilecek.

Konuk Beşiktaş, Kadıköy'e tam kadro gidecek.

İki takım da ilk 3 haftada 6'şar puan topladı. Son maçlarında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor'u 2-0, Beşiktaş Çorum'u 6-2 yendi.

GÖZLER GOLCÜLERDE

Lige şampiyonluk parolasıyla başlayan iki takım da hedeflerine ulaşabilmek adına sezon başında golcü isimleri kadrosuna kattı.

Forvet hattını güçlendirmek için ilk olarak eski golcüsü Vedat Muriç'i transfer eden sarı-lacivertliler daha sonra da Avrupa futbolunun golcü isimlerinden Romelu Lukaku'ya da sarı-lacivertli formayı giydirdi.

Beşiktaş ise geçen sezonun devre arasında siyah-beyazlı takıma katılan Hyeon-gyu Oh'un ardından bu sezon başında Sırp futbolcu Dusan Vlahovic'i transfer etti.