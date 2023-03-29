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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıkıyor

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü saat 20.30’da oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıkıyor. Bilet fiyatları 450 ile 7 bin TL arasında değişiyor.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıkıyor

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Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü saat 20.30’da Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak Fenerbahçe- derbisinin biletleri satışa çıkıyor.

Bilet fiyatları şöyle:

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 450,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 500,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 600,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 725,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 790,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 880,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 1,000,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 1,250,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 1,600,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 1,900,00 TL
Maraton Alt E Blok: 2,500,00 TL
Fenerium Alt Avis E Blok: 7,000,00 TL

1 NİSAN'DA GENEL SATIŞ

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifdeler yer aldı:

"Fenerbahçemizin, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü saat 20.30’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde, Beşiktaş ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıkıyor.

30.03.2023 Perşembe günü saat 14.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyelerine (1 adet bilet)

31.03.2023 Cuma günü saat 14.00 itibarıyla Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine (1 adet bilet)

01.04.2023 Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır."

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