22.12.2025 15:38

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Oğuzhan Çakır yönetecek.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Beşiktaş ile mücadele edecek.

 

Chobani Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

 

Derbiyi Oğuzhan Çakır yönetecek.

 

MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

 

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki muhtemel 11'ler şöyle:

 

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu.

 

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tiknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Rashica, Orkun Köçü, Cerny, Abraham

