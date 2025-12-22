Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
22.12.2025 15:38
AA
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Oğuzhan Çakır yönetecek.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Beşiktaş ile mücadele edecek.
Chobani Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.
Derbiyi Oğuzhan Çakır yönetecek.
MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki muhtemel 11'ler şöyle:
Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu.
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tiknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Rashica, Orkun Köçü, Cerny, Abraham