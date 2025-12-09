Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

09.12.2025 19:54

Son Güncelleme: 09.12.2025 19:55

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
Anadolu Ajansı

NTV - Haber Merkezi

Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı. İşte ayrıntılar ve maçların takvimi...

Ziraat  Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 23 Aralık Salı günü 20.30'da oynanacak.

 

TFF'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

 

“Ziraat Türkiye Kupası Grup 1. Maçlarına ilişkin program açıklanmıştır. Grup 1. Maçlar, 17-18 Aralık ve 23-24 Aralık tarihlerinde oynanacaktır. Saha bilgisi boş bırakılmış müsabakanın hangi sahada oynanacağı daha sonra ilan edilecektir.”

TÜM MAÇLARIN TAKVİMİ

17 Aralık

Trabzonspor-Alanyaspor

Papara Park

20:30

 

18 Aralık

Galatasaray-Başakşehir

RAMS Park

20:30

 

23 Aralık

Fenerbahçe-Beşiktaş

Chobani Stadyumu

20:30

