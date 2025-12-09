Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
09.12.2025 19:54
Son Güncelleme: 09.12.2025 19:55
NTV - Haber Merkezi
Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı. İşte ayrıntılar ve maçların takvimi...
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 23 Aralık Salı günü 20.30'da oynanacak.
TFF'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:
“Ziraat Türkiye Kupası Grup 1. Maçlarına ilişkin program açıklanmıştır. Grup 1. Maçlar, 17-18 Aralık ve 23-24 Aralık tarihlerinde oynanacaktır. Saha bilgisi boş bırakılmış müsabakanın hangi sahada oynanacağı daha sonra ilan edilecektir.”
TÜM MAÇLARIN TAKVİMİ
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
Papara Park
20:30
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
RAMS Park
20:30
23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
Chobani Stadyumu
20:30