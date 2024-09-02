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Fenerbahçe-Beşiktaş FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı ne zaman?

Basketbolda FIBA Kadınlar Süper Kupa'ya İstanbul ev sahipliği yapacak. Basketbolda geçen sezon Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe ile Avrupa Kupası'nda ikinci olan Beşiktaş, FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı ne zaman?

Fenerbahçe-Beşiktaş FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı ne zaman?

Fenerbahçe-Beşiktaş FIBA Kadınlar Süper Kupa mücadelesi, 2 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da TBF Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Geçen sezon ilk kez Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe, ünvanını bu sezon da sürdürmeye çalışacak. Beşiktaş ise 2009'dan beri düzenlenen Süper Kupa'yı tarihinde ilk kez müzesine götürmek için mücadele edecek.

Geçen sezon Avrupa Kupası finalinde Beşiktaş'ı yenerek şampiyon olan İngiltere temsilcisi London Lions, basketbol faaliyetlerine son verdiği için siyah-beyazlı ekip Süper Kupa oynamaya hak kazandı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

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