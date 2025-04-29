Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig'in 34. haftasında dev derbi

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında derbi heyecanı yaşanacak. Süper Lig'de şampiyonluk için umutlarını devam ettirmek isteyen Fenerbahçe zorlu Beşiktaş virajını galibiyetle dönmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile 4 Mayıs 2025 Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.



FENERBAHÇE HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ



Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına başladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.



Gaziantep FK mücadelesinin ardından 2 gün izin yapan futbolcular, bugünkü antrenmana salonda core çalışmasıyla başladı.



Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programlarıyla devam eden idman, pas çalışmasıyla sürdü.



İki gruba ayrılan futbolcular, dar alanda oynanan çift kale maçlarla günü tamamladı.



Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.