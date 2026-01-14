Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı Talisca ile mağlup etti

TEDESCO'DAN 8 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynanan Galatasaray derbisine göre ilk 11'de 8 değişiklik yaptı.

Kadroda rotasyona giden Tedesco, Turkcell Süper Kupa finalindeki Galatasaray derbisinin başlangıç kadrosunda yer alan isimlerden İsmail Yüksek, Anthony Musaba ve Jhon Duran'ı Beyoğlu Yeni Çarşı karşısında da sahaya sürdü.

Galatasaray derbisinde ilk 11'de görev yapan oyunculardan Mert Müldür ve Matteo Guendouzi'yi yedek soyunduran İtalyan teknik adam, Ederson, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ile sakatlığı bulunan Levent Mercan'ı kadroya almadı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmada sarı-lacivertli takımın kalesini Mert Günok korudu. Savunma hattında Nene, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir ve Oğuz Aydın'a formayı veren Domenico Tedesco, orta sahayı ise İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Musaba ve Talisca'dan oluşturdu. Tedesco forvette ise derbide olduğu gibi Jhon Duran'a formayı verdi.