Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı Talisca ile mağlup etti
14.01.2026 16:29
Son Güncelleme: 14.01.2026 22:29
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe, Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Beyoğlu Yeni Çarşı ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 82. dakikada Anderson Talisca kaydetti.
Bu skorun ardından C Grubu'ndaki ilk galibiyetini alan Tedesco'nun öğrencileri, 3 puan ve maç fazlasıyla 5. basamakta yer buldu. Üst üste 2. kez yenilen Beyoğlu Yeni Çarşı ise puansız olarak son sırada yer aldı.
Fenerbahçe, kupanın 3. haftasında 4 Şubat tarihinde Erzurumspor'u konuk edecek. Beyoğlu Yeni Çarşı ise aynı tarihte Rizespor deplasmanına çıkacak.
Fenerbahçeli Dorgeles Nene.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
BEYOĞLU YENİ ÇARŞI 0-1 FENERBAHÇE
1' Maç başladı.
5' Fenerbahçe tehlikesi! Beyoğlu Yeni Çarşı savunmasının uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında buluşan Fred'in gelişine şutunu kaleci kornere çeldi.
7' DİREK! Fenerbahçe'nin kazandığı frikikte topun başına geçen Anderson Talisca'nın direkt kaleye vuruşu direkten döndü.
10' Fenerbahçe gole yaklaştı! Sol kanattan gelişen atakta Musaba'nın ceza sahasına yaptığı ortayı kafasıyla tamamlamak isteyen Talisca'nın vuruşu üstten auta gitti.
11' NET GOL KAÇTI! Szymanski'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Talisca, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Buğra'yı geçemedi.
21' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! İsmail Yüksek'in uzun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Anderson Talisca, karşı karşıya pozisyonda kaleciyi geçemedi. Dönen topta Musaba'nın kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı savunma çizginin bir adım önünde karşıladı.
26' PENALTI! Fenerbahçe penaltı kazandı! Ceza sahası içinde topla buluşan Jhon Duran, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Turgut Doman, penaltı noktasını gösterdi.
29' PENALTI İPTAL! VAR incelemesinin ardından penaltı iptal edildi.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
53' DİREK! Fenerbahçe'de şık bir çalımla ceza sahasına giren Anderson Talisca'nın şutu üst direkten döndü.
61' BİR DİREK DAHA! Topla birlikte ceza sahasına giren İsmail Yüksek'in pasıyla buluşan Nene'nin şutunda direk, gole izin vermedi.
82' GOL! Fenerbahçe 1-0 önde! Ceza sahası dışında topla buluşan Anderson Talisca'nın sert şutu köşeden ağlarla buluştu.
90+5' GOL İPTAL! Sarı-lacivertlilerin organize gelişen atağında Anderson Talisca'nın attığı gol, VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Fenerbahçeli Fred ve rakibinin ikili mücadelesi.
TEDESCO'DAN 8 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynanan Galatasaray derbisine göre ilk 11'de 8 değişiklik yaptı.
Kadroda rotasyona giden Tedesco, Turkcell Süper Kupa finalindeki Galatasaray derbisinin başlangıç kadrosunda yer alan isimlerden İsmail Yüksek, Anthony Musaba ve Jhon Duran'ı Beyoğlu Yeni Çarşı karşısında da sahaya sürdü.
Galatasaray derbisinde ilk 11'de görev yapan oyunculardan Mert Müldür ve Matteo Guendouzi'yi yedek soyunduran İtalyan teknik adam, Ederson, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ile sakatlığı bulunan Levent Mercan'ı kadroya almadı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmada sarı-lacivertli takımın kalesini Mert Günok korudu. Savunma hattında Nene, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir ve Oğuz Aydın'a formayı veren Domenico Tedesco, orta sahayı ise İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Musaba ve Talisca'dan oluşturdu. Tedesco forvette ise derbide olduğu gibi Jhon Duran'a formayı verdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco.
MERT GÜNOK, 3 BİN 882 GÜN SONRA FORMAYI GİYDİ
Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı milli file bekçisi Mert Günok, Beyoğlu Yeni Çarşı müsabakasıyla sarı-lacivertli formayı 3882 gün sonra sırtına geçirdi.
Fenerbahçe altyapısında futbola başlayan ve sonrasında A takıma yükselen Mert Günok, son olarak 30 Mayıs 2015'te Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa maçında ilk 11'de forma giyip ardından Fenerbahçe'yle yollarını ayırmıştı.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Bursaspor, Başakşehir ve Beşiktaş formalarını giyen deneyimli file bekçisi, Beyoğlu Yeni Çarşı maçıyla 11 yıl 7 ay 15 gün sonra sarı-lacivertli formayı sırtına geçirdi.
Süper Kupa'da kadroda yer alan ancak görev yapamayan Mert Günok, Beyoğlu Yeni Çarşı maçıyla formasına kavuştu.
Fenerbahçe'nin kalecisi Mert Günok.
İLK 11'LER
Beyoğlu Yeni Çarşı: Buğra, Batuhan, Burak, Murat Arda, Ali Eren, Mustafa, Eren, Alhan, Alperen, Sedat, Arda
Fenerbahçe: Mert, Oğuz, Yiğit Efe, Çağlar, Nene, Fred, İsmail, Szymanski, Musaba, Talisca, Duran.