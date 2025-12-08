Fenerbahçe bir ismi daha kadro dışı bıraktı

Fenerbahçe'de Brezilyalı stoper Rodrigo Becao kadro dışı.

Başakşehir deplasmanındaki beraberlikle zirve yarışında yara alan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe, takımın Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao'nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Rodrigo Becao, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denilerek kısa bir bilgilendirme yapıldı.

SADECE 6 DAKİKA SAHADA KALDI

29 yaşındaki Brezilyalı stoper, bu sezon Fenerbahçe formasıyla sadece 6 dakika sahada kaldı. Becao, 2023-24 sezonunda 8.3 milyon euro karşılığında Udinese'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Fenerbahçe'de daha önce İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığı açıklanmıştı.