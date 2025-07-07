Fenerbahçe bitiriyor: Yeni transfer İstanbul'a geliyor

Yaz transfer dönemindeki sessizliğini Al Nassr'dan Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiralayarak sonlandıran Fenerbahçe 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Jhon Duran transferini "Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran’ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır." ifadeleriyle duyuran sarı - lacivertlilerin gündeminde Milan Skriniar bulunuyordu.

"BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞMA SAĞLANDI"



Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın transferi için PSG ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Geçtiğimiz hafta menajeri İstanbul'a gelen Skriniar'ın da kısa sürede İstanbul'da olması bekleniyor. 14 Temmuz'da başlayacak olan Portekiz kampı öncesi takıma katılması düşünülen Milan Skriniar, kampta takımla çalışmalara başlayacak.

12 MİLYON EURO

Fenerbahçe bu transfer için Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve bu anlaşmada çeşitli bonuslar da yer alacak.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Öte yandan 30 yaşındaki Skriniar, sarı-lacivertliler ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Milan Skriniar, Marek Hamsik için düzenlenen jübile organizasyonunda CalcioNapoli24'e konuşmuştu.



Son dönemde çıkan Napoli iddialarını yanıtlayan Slovak oyuncu, "Napoli'de ben mi? Lobotka en iyi arkadaşlarımdan biri, o yüzden bakalım... Açıkçası Lobotka ile oynamak isterim. Benim için şu anda her şey açık. Napoli'yle ilgili çıkan haberler sadece söylenti. İtalya'da 7.5 yıl yaşadım ve özlüyorum. Bir İtalyan menajerim ve İtalyan arkadaşlarım var, İtalya her zaman kalbimde." ifadelerini kullanmıştı.



"CEVAP VEREMEM, ÜZGÜNÜM"



Deneyimli stoper, "Skriniar - Buongiorno bir gün Napoli'nin savunma hattını oluşturabilir mi?" sorusu üzerine ise "Cevap veremem, üzgünüm." yanıtını vermişti.