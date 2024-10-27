Fenerbahçe - Bodrum FK (Canlı anlatım)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti.
MAÇ SONUCU
90. DAKİKA
69. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
55. DAKİKA - GOL!
46. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
İKİNCİ YARI
İLK YARI SONUCU
45. DAKİKA
25. DAKİKA - SARI KART
19. DAKİKA - İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI
15. DAKİKA - GOL!
13. DAKİKA - GOLE YAKLAŞTI
CANLI ANLATIM
Süper Lig'de zirve takibini sürdürmek isteyen Fenerbahçe, taraftarının önünde Bodrum FK'yı konuk ediyor.
Geçen hafta Samsunspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, maç eksiğiyle zirveden 8 puan uzaklıkta.
Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği haftada Fenerbahçe, mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor.
İLK 11
Fenerbahçe: Livakovic Osayi-Becao-Djiku, Kostic, İsmail-Amrabat, Saint-Maximin, İrfan Can Kahveci, Dzeko, En-Nesyri
Bodrum FK: Diogo, Celutska, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Samet Yalçın , Musah, Sulejmanov, Dimitrov, Puşcaş
CUMHURİYET BAYRAMI KUTLANDI
Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü nedeniyle stadyumda 'Parla' 100. yıl marşı çalındı.
Seremoni öncesi tribünlerde Türk bayrakları, Maraton Tribünü'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerinin yer aldığı dev pankart açıldı. Kuzey tribününde "Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır" yazısı yer aldı.
İki takımın futbolcuları da sahaya "Yaşasın Cumhuriyet" yazılı pankartla çıktı.
Seremonide de Ankara'da yaşanan terör saldırısı nedeniyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
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