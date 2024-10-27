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Fenerbahçe - Bodrum FK (Canlı anlatım)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe - Bodrum FK (Canlı anlatım)

MAÇ SONUCU

Mücadele Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

90. DAKİKA

Karşılaşmanın sonuna 3 dakika ilave süre eklendi.

69. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Fenerbahçe'de En-Nesyri, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Allan Saint-Maximin yerini Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Cenk Tosun ve Szymanski'ye bıraktı.

55. DAKİKA - GOL!

Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı.

46. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Bodrum FK'da Ahmet ve Samet yerini Fredy ve Taylan'a bıraktı.

İKİNCİ YARI

Maçın ikinci yarısı Fenerbahçe'nin santrasıyla hareketlendi.

İLK YARI SONUCU

Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

45. DAKİKA

Karşılaşmada ilk yarının sonuna 3 dakikalık kayıp zaman işaret edildi.

25. DAKİKA - SARI KART

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat sarı kart gördü.

19. DAKİKA - İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin şık volesi Diogo Souza tarafından kurtarıldı.
Fenerbahçe - Bodrum FK (Canlı anlatım) - 1

15. DAKİKA - GOL!

Fenerbahçe, En-Nesyri'nin kafa golüyle 1-0 öne geçti.

13. DAKİKA - GOLE YAKLAŞTI

Sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Seferi'nin çektiği şutta top yan ağlarda kaldı. Bodrum FK gole yaklaştı.

CANLI ANLATIM

Karşılaşma Bodrum FK'nın santrasıyla başladı.

Süper Lig'de zirve takibini sürdürmek isteyen , taraftarının önünde Bodrum FK'yı konuk ediyor.

Geçen hafta Samsunspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, maç eksiğiyle zirveden 8 puan uzaklıkta.

Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği haftada , mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor.

İLK 11
 
Fenerbahçe: Livakovic Osayi-Becao-Djiku, Kostic, İsmail-Amrabat, Saint-Maximin, İrfan Can Kahveci, Dzeko, En-Nesyri

Bodrum FK: Diogo, Celutska, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Samet Yalçın , Musah, Sulejmanov, Dimitrov, Puşcaş

CUMHURİYET BAYRAMI KUTLANDI

Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü nedeniyle stadyumda 'Parla' 100. yıl marşı çalındı.

Seremoni öncesi tribünlerde Türk bayrakları, Maraton Tribünü'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerinin yer aldığı dev pankart açıldı. Kuzey tribününde "Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır" yazısı yer aldı.

İki takımın futbolcuları da sahaya "Yaşasın Cumhuriyet" yazılı pankartla çıktı.

Seremonide de Ankara'da yaşanan terör saldırısı nedeniyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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