Fenerbahçe, Bodrum FK ile ilk kez karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler mücadele öncesi 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 17 puanla 4. sırada bulunuyor. Ligin yeni ekiplerinden Bodrum FK ise 9 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 10 puan topladı ve 12. sırada yer alıyor. Hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile oynayan Kanarya, Süper Lig'de yaşadığı puan kayıplarının ardından yeniden çıkış arıyor.



BODRUM FK İLE İLK KEZ



Süper Lig'e bu sezon dahil olan ve tarihinde ilk kez bu ligde mücadele eden Bodrum FK, Fenerbahçe ile ligde ilk kez rakip olacak. Bu sezon dış sahada 4 maça çıkan yeşil-beyazlılar, 4 puan topladı.



FRED CEZALI, JAYDEN VE CENGİZ SAKAT



Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Samsunspor müsabakasında ligde 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Cengiz Ünder'in de tedavileri devam ediyor. İki futbolcu da Bodrum FK maçında oynayamayacak.



MEHMET TÜRKMEN DÜDÜK ÇALACAK



Fenerbahçe ile Bodrum FK arasında oynanacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Anıl Usta yapacak. Maçın 4. hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.