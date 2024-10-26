Fenerbahçe-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Ligde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 17 puan toplayan Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 4. sırada başladı. İşte, Fenerbahçe-Bodrum FK maçı hakkında bilgiler...



FEENRBAHÇE-BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe-Bodrumspor mücadelesi, 27 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.



Müsabaka, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ



Fenerbahçe'de Sipay Bodrum FK müsabakası öncesinde 2 sakat, 1 de cezalı futbolcu bulunuyor.



Samsunspor müsabakasında sakatlanan Jayden Oosterwolde ile Cengiz Ünder, maçta forma giyemeyecek.



Sarı kart cezalısı olan Brezilyalı futbolcu Fred de takımdaki yerini alamayacak.



GÖZLER KOSTİC'TE



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, müsabakada sol bekte Kostic'i sahaya sürmeyi planlıyor.



Jayden Oosterwolde'nin sakatlığında UEFA listesinde isimleri yer almayan Kostic ve Levent Mercan'ı Manchester United maçında oynatamayan Portekizli çalıştırıcı, bu bölgede Mert Müldür'e şans vermişti.



İKİ TAKIM ARASINDAKİ İLK MAÇ



Fenerbahçe ile Bodrum FK, ilk kez karşı karşıya gelecek.



Geçen sezon Trendyol 1. Lig'de play-off yarışını zirvede tamamlayan Bodrum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanmıştı.



Muğla ekibi, geride kalan 9 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi sonucunda 10 puan topladı.