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Fenerbahçe - Bodrum FK maçının VAR hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig’de bugün Fenerbahçe ile Bodrum FK arasında oynanacak müsabakanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Direnç Tonusluoğlu oldu.

Fenerbahçe - Bodrum FK maçının VAR hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında , bugün saat 19.00’da Bodrum FK’yı konuk edecek.

Ülker Stadyumu’nda oynanacak müsabakada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen’in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Anıl Usta yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda ise Direnç Tonusluoğlu oturacak. AVAR’da da Mustafa Savranlar görev yapacak.

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