NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe, Bonucci transferini açıkladı

Fenerbahçe, ara transfer döneminde savunma bölgesine takviye amaçlı Union Berlin forması giyen Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başladığını duyurdu. Sarı-lacivertliler, İtalyan futbolcunun ileri görüşmeler ve sağlık kontrolleri için bugün İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Fenerbahçe, Bonucci transferini açıkladı

, Union Berlin'de forma giyen Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.

Ara transfer döneminde savunma bölgesine takviye yaparak 'in ikinci yarısında opsiyonlarını çoğaltmak isteyen sarı-lacivertliler, İtalyan oyuncunun bugün İstanbul'a geleceğini açıkladı.

İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Bonucci'nin 18:30 - 19:00 saatleri arasında ileri görüşmeler için İstanbul'a gelmesi, ardından sağlık kontrollerinden geçerek Fenerbahçe'ye resmi olarak katılması bekleniyor.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Ara transfer döneminde Profesyonel A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır.

İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecektir."

FENERBAHÇE'NİN X PAYLAŞIMI;

Bonucci kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Bonucci kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;