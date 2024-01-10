Fenerbahçe, Bonucci transferini açıkladı

Fenerbahçe, Union Berlin'de forma giyen Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.

Ara transfer döneminde savunma bölgesine takviye yaparak Süper Lig'in ikinci yarısında opsiyonlarını çoğaltmak isteyen sarı-lacivertliler, İtalyan oyuncunun bugün İstanbul'a geleceğini açıkladı.

İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Bonucci'nin 18:30 - 19:00 saatleri arasında ileri görüşmeler için İstanbul'a gelmesi, ardından sağlık kontrollerinden geçerek Fenerbahçe'ye resmi olarak katılması bekleniyor.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır.



İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecektir."

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