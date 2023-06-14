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Fenerbahçe Bruma transferinden 4.5 milyon euro kazanacak

Fenerbahçe'den geçtiğimiz sezonun devre arasında Braga'ya kiralanan Armindo Bruma, Portekiz temsilcisinde kalıyor. Futbolcu için 4.5 milyon euro ödenecek.

Fenerbahçe Bruma transferinden 4.5 milyon euro kazanacak

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Geçtiğimiz sezon Braga'ya kiralanan Bruma'nın defteri tamamen kapanıyor.

Portekiz basınında yer alan habere göre; Braga'nın Başkanı Antonio Salvador'un görüşmelerde Fenerbahçe'yi ikna ettiği kaydedildi.

Bu gelişmenin ardından Bruma'nın Braga ile kalıcı bir sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Braga, oyuncu için Fenerbahçe'ye 4.5 milyon Euro bonservis ödeyecek.

Oyuncu, geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye 4.2 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Braga'da 21 maça çıkan Bruma, 4 gol attı ve 6 asist yaptı.

Fenerbahçe Bruma transferinden 4.5 milyon euro kazanacak - 1
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