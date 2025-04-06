Fenerbahçe, bu sezon 4. kez geri döndü

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Milan Skriniar ve 51 (P) 64 ve 77. dakikalarda Anderson Talisca kaydetti. Trabzonspor'un tek sayısı ise 45+3. dakikada Draguş'tan geldi.



Trabzonspor karşısında 1-0 geriye düştüğü müsabakadan 4-1 galip ayrılan Fenerbahçe, bu sezon dördüncü kez geriye düştüğü bir maçı kazandı.



Ligin 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında kulüp tarihinin en erken golünü yiyen Fenerbahçe, ilk yarısı 2-2 biten maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.



Sarı-lacivertli ekip, 21. haftada ilk yarısını 1-0 mağlup tamamladığı maçta Göztepe'yi 3-2'lik skorla mağlup ederken, 22. haftada ise 2-0 geriye düştüğü mücadelede sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2'yle geçti.