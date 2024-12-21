Fenerbahçe bu sezon ilk 6'da yer alan hiçbir takımı yenemedi

Fenerbahçe, Eyüpspor'la oynadığı maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Sarı lacivertlilerin ilk 6'daki takımlarla oynadığı maçların sonuçları dikkat çekti.



Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon ilk 6'da yer alan hiçbir takımı yenemedi

Lige verilen yeni yıl arasında geçireceği bir operasyon için yurt dışına giden Jose Mourinho, puan kayıplarına rağmen şampiyonluk yarışının ortada olduğunu düşünüyor.



Portekizli teknik direktöre yapılan eleştirilerde en çok konuşulan konu ise, üst sıralardaki rakiplere karşı aldığı sonuçlar.

YEDİNCİ BASAMAK VE ALTINDAKİ TAKIMLAR



Ligin ilk 6 sırasındaki Galatasaray, Samsunspor, Eyüpspor, Göztepe ve Beşiktaş'ı yenemeyen Sarı Lacivertliler, yedinci basamak ve altındaki takımları ise mağlup etti.



Yeni yıl arası için 1 haftalık tatile giren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18'nci haftasında Hatayspor'u 5 Ocak'ta konuk edecek.